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Сегодня, 18:01

«Амур» победил «Сибирь», дважды по ходу матча уступая в счете в три шайбы

Иван Шитик
Корреспондент
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«Амур» на выезде вырвал победу у «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:6.

Причем по ходу матча хабаровчане уступали со счетом 0:3 и 1:4.

В составе победителей дубль сделал нападающий Никита Гребенкин. Также голами отметились Егор Лихачев, Крис Ли, Павел Маховский и Сергей Дубакин.

У «Сибири» дубль оформил форвард Валентин Пьянов, который также не реализовал еще буллит в этой встрече. Также по голу на счету Дениса Голубева и Алексея Яковлева.

«Амур» выиграл три из последних четырех матчах и вновь вернулся в зону плей-офф, набрав 54 очка.

У «Сибири» прервалась серия из четырех побед подряд: команда сохраняет первое место на Востоке (70 очков).

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:6 (3:1, 1:2, 0:3)

Голы: Пьянов — 5 (Шаров), 0:23 — 1:0. Голубев — 7 (Овчинников), 5:33 — 2:0. Яковлев — 1 (Основин, Чесалин), 7:49 — 3:0. Лихачев — 13 (Балдаев, Николишин), 15:17 — 3:1. Пьянов — 6 (Мерфи, Красоткин), 20:14 — 4:1. Гребенкин — 6 (бол., Дубакин, Ли), 22:15 — 4:2. Ли — 1 (бол., Гребенкин), 38:37 — 4:3. Махановский — 5 (Грецкий, Шаров), 40:28 — 4:4. Дубакин — 11 (Гиздатуллин), 41:45 — 4:5. Гребенкин — 7, 48:55 — 4:6.

Нереализованный буллит: Пьянов (Сибирь), 45:38.

Вратари: Красоткин (Костин, 41:45) — Калниньш (Аликин, 5:33).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 35 (12+10+13) — 28 (7+12+9).

Судьи: Бирин, Овчинников.

23 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 5410 зрителей

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ХК Сибирь
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2 ЦСКА 52 34 18 74
3 Локомотив 55 32 23 72
4 Динамо М 54 32 22 72
5 Торпедо 53 33 20 70
6 Витязь 53 26 27 60
7 Спартак 54 24 30 55
8 Северсталь 54 21 33 54
9 Динамо Мн 54 21 33 53
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 55 33 22 70
2 Автомобилист 53 30 23 68
3 Металлург 53 29 24 66
4 Авангард 53 31 22 66
5 Ак Барс 53 29 24 66
6 Сал. Юлаев 54 27 27 63
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Амур 53 24 29 54
9 Нефтехимик 54 25 29 53
10 Барыс 55 24 31 52
11 Трактор 53 22 31 52
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