Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
Сибирь — Ак Барс: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию 4 ноября 2026

«Сибирь» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Сибири».
Фото ХК «Сибирь»

«Сибирь» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 4 ноября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени (17.30 по местному).

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
4 ноября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Ак Барс

Следить за ключевыми событиями матча «Сибирь» — «Ак Барс» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию встречи в России покажут на официальном сайте КХЛ и платформе «Кинопоиск». Смотреть матч можно по подписке «Яндекс Плюс». В Новосибирске трансляция будет на телеканале ОТС, в Казани — на «ТНВ-Татарстан».

В предыдущем матче регулярного чемпионата «Сибирь» 1 ноября дома уступила «Нефтехимику» (1:3). Новосибирская команда потерпела очередное поражение и продолжает борьбу за место в плей-офф Восточной конференции.

«Ак Барс» 2 ноября дома проиграл СКА (3:4). Казанский клуб попытается вернуться на победный путь в выездной встрече с «Сибирью».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
Читайте также
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
«Стало исчезать главное — спортивный принцип». Роман Гофман — о судействе в КХЛ
Рублев проиграл пятый матч подряд. Уступил сопернику, который не побеждал с начала сентября
Популярное видео
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Начало матча «Салават Юлаев» — «Лада» перенесли на час из-за задержки рейса тольяттинцев
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 24 17 7 36
2 Нефтехимик 23 13 10 29
3 Барыс 21 12 9 25
4 Ак Барс 23 11 12 24
5 Амур 21 11 10 23
6 Автомобилист 21 10 11 22
7 Авангард 20 10 10 22
8 Салават Юлаев 22 10 12 21
9 Адмирал 21 9 12 21
10 Сибирь 23 8 15 19
11 Трактор 21 8 13 19
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 22 17 5 34
2 Локомотив 21 15 6 30
3 Шанхай Дрэгонс 21 14 7 30
4 Торпедо НН 21 13 8 29
5 Спартак 22 12 10 28
6 Северсталь 23 12 11 26
7 Динамо М 24 9 15 23
8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 20 10 10 21
10 Сочи 22 7 15 14
11 Лада 22 4 18 13
Результаты / календарь
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
4.11 10:00 Адмирал – СКА - : -
4.11 15:30 Сибирь – Ак Барс - : -
4.11 17:00 Трактор – Барыс - : -
4.11 17:00 Салават Юлаев – Лада - : -
4.11 19:30 Спартак – Локомотив - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости