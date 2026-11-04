«Сибирь» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
«Сибирь» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 4 ноября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени (17.30 по местному).
Следить за ключевыми событиями матча «Сибирь» — «Ак Барс» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую онлайн-трансляцию встречи в России покажут на официальном сайте КХЛ и платформе «Кинопоиск». Смотреть матч можно по подписке «Яндекс Плюс». В Новосибирске трансляция будет на телеканале ОТС, в Казани — на «ТНВ-Татарстан».
В предыдущем матче регулярного чемпионата «Сибирь» 1 ноября дома уступила «Нефтехимику» (1:3). Новосибирская команда потерпела очередное поражение и продолжает борьбу за место в плей-офф Восточной конференции.
«Ак Барс» 2 ноября дома проиграл СКА (3:4). Казанский клуб попытается вернуться на победный путь в выездной встрече с «Сибирью».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|24
|17
|7
|36
|2
|Нефтехимик
|23
|13
|10
|29
|3
|Барыс
|21
|12
|9
|25
|4
|Ак Барс
|23
|11
|12
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|7
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|8
|Салават Юлаев
|22
|10
|12
|21
|9
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|10
|Сибирь
|23
|8
|15
|19
|11
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|22
|17
|5
|34
|2
|Локомотив
|21
|15
|6
|30
|3
|Шанхай Дрэгонс
|21
|14
|7
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|22
|12
|10
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|20
|10
|10
|21
|10
|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|22
|4
|18
|13
|4.11
|10:00
|Адмирал – СКА
|- : -
|4.11
|15:30
|Сибирь – Ак Барс
|- : -
|4.11
|17:00
|Трактор – Барыс
|- : -
|4.11
|17:00
|Салават Юлаев – Лада
|- : -
|4.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -