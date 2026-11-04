«Сибирь» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Сибирь» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 4 ноября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени (17.30 по местному).

Следить за ключевыми событиями матча «Сибирь» — «Ак Барс» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию встречи в России покажут на официальном сайте КХЛ и платформе «Кинопоиск». Смотреть матч можно по подписке «Яндекс Плюс». В Новосибирске трансляция будет на телеканале ОТС, в Казани — на «ТНВ-Татарстан».

В предыдущем матче регулярного чемпионата «Сибирь» 1 ноября дома уступила «Нефтехимику» (1:3). Новосибирская команда потерпела очередное поражение и продолжает борьбу за место в плей-офф Восточной конференции.

«Ак Барс» 2 ноября дома проиграл СКА (3:4). Казанский клуб попытается вернуться на победный путь в выездной встрече с «Сибирью».