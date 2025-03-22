«Сибирь» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» на выезде переиграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Ак Барс» набрал 87 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» идет 7-й на «Востоке» с 69 очками.