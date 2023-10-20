«Сибирь» в овертайме обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ
«Сибирь» на выезде обыграла «Ак Барс» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе клуба из Новосибирска забивали Никита Шашков, Владимир Бутузов и Тэйлор Бек. У казанцев дубль на счету Вадима Шипачева.
«Сибирь» прервала серию «Ак Барса» из 5 побед и набрала 21 очко. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока». У «Ак Барса» — 28 очков и второе место.
В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 22 октября. «Ак Барс» в этот день примет ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Шипачев — 8 (бол., Радулов), 14:58 — 1:0. Шипачев — 9 (Радулов), 23:44 — 2:0. Шашков — 2 (Аланов), 27:20 — 2:1. Бутузов — 6 (бол., Бек, Прохоркин), 45:45 — 2:2. Бек — 7 (Ахияров), 60:43 — 2:3.
Вратари: Ахтямов — Красоткин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 34 (15+10+9+0) — 21 (8+5+7+1).
Судьи: Белов, Гамалей.
20 октября. Казань. Татнефть-Арена. 8323 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|22
|14
|8
|31
|2
|Ак Барс
|19
|13
|6
|28
|3
|Лада
|22
|11
|11
|26
|4
|Автомобилист
|21
|12
|9
|26
|5
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|6
|Авангард
|19
|10
|9
|22
|7
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|8
|Амур
|19
|8
|11
|21
|9
|Сибирь
|20
|9
|11
|21
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|18
|11
|Барыс
|20
|5
|15
|16
|12
|Адмирал
|18
|5
|13
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|21
|14
|7
|30
|2
|Локомотив
|20
|14
|6
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|4
|Торпедо
|20
|12
|8
|26
|5
|ЦСКА
|20
|11
|9
|23
|6
|Сочи
|20
|11
|9
|23
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
|20.10
|18:00
|
Лада – Авангард
|5 : 3
|20.10
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|3 : 4
|20.10
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|2 : 3 ОТ
|20.10
|19:30
|
Сочи – Барыс
|- : -