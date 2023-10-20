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Сегодня, 21:16

«Сибирь» в овертайме обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

Руслан Минаев
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«Ак Барс» — «Сибирь».
Фото ХК «Сибирь»

«Сибирь» на выезде обыграла «Ак Барс» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе клуба из Новосибирска забивали Никита Шашков, Владимир Бутузов и Тэйлор Бек. У казанцев дубль на счету Вадима Шипачева.

«Сибирь» прервала серию «Ак Барса» из 5 побед и набрала 21 очко. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока». У «Ак Барса» — 28 очков и второе место.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 22 октября. «Ак Барс» в этот день примет ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Шипачев — 8 (бол., Радулов), 14:58 — 1:0. Шипачев — 9 (Радулов), 23:44 — 2:0. Шашков — 2 (Аланов), 27:20 — 2:1. Бутузов — 6 (бол., Бек, Прохоркин), 45:45 — 2:2. Бек — 7 (Ахияров), 60:43 — 2:3.

Вратари: Ахтямов — Красоткин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (15+10+9+0) — 21 (8+5+7+1).

Судьи: Белов, Гамалей.

20 октября. Казань. Татнефть-Арена. 8323 зрителя.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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1 Металлург Мг 22 14 8 31
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3 Лада 22 11 11 26
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