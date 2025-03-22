«Сибирь» и «Ак Барс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 марта. Игра на «Сибирь-Арене» в Новосибирске начнется в 13.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей регионов команд игру будут транслировать новосибирский телеканал «ОТС» и казанский телеканал «ТНВ Татарстан».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Сибирь» — «Ак Барс» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Перед игровым днем в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сибирь» с 68 очками после 67 матчей занимала восьмое место на «Востоке», в предыдущей игре сезона команда из Новосибирска уступила «Салавату Юлаеву» (1:3). У «Ак Барса» — 67 игр, 85 очков и пятое место в конференции, в четверг казанцы разгромили «Барыс» (8:0).

