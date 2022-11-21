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Сегодня, 17:52

«Сибирь» обыграла «Ак Барс» и записала на свой счет третью победу подряд

Алина Савинова
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«Сибирь» дома одержала победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе хозяев отличились Тейлор Бек, Денис Голубев и Александр Шаров, оформивший дубль.

Авторами заброшенных шайб у «Ак Барса» стали Максим Быков и Кирилл Петров.

Клуб из Новосибирской области, набрав 43 очка в 35 матчах, поднялся на 3-е место в таблице Востока. Казанская команда расположилась на 7-й позиции, имея в активе 32 очка в 32 играх.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Голы: Быков — 2 (Семенов, Галимов), 12:42 — 0:1. Петров — 6 (бол., Семенов, Кагарлицкий), 17:29 — 0:2. Бек — 10 (бол., Пьянов, Мерфи), 18:03 — 1:2. Голубев — 3 (Коротков), 38:48 — 2:2. Шаров — 14 (бол., Мерфи, Бек), 44:05 — 3:2. Шаров — 15 (Мерфи, Назаревич), 49:01 — 4:2.
Вратари: Красоткин — Билялов (58:02).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 15 (5+7+3) — 35 (16+9+10).
Судьи: Гашилов, Оленин.
21 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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КХЛ: «Сибирь» обыграла «Ак Барс», «Барыс» — «Салават Юлаев» и другие матчи 21 ноября

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Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Спартак 34 15 19 35
7 Витязь 32 14 18 35
8 Динамо Мн 33 14 19 34
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Сибирь 35 20 15 43
4 Адмирал 33 19 14 42
5 Сал. Юлаев 31 17 14 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 32 13 19 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 31 13 18 27
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21.11 15:30
Сибирь – Ак Барс
 4 : 2
21.11 16:30
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
21.11 17:00
Трактор – Амур
 - : -
21.11 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
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