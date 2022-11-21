«Сибирь» обыграла «Ак Барс» и записала на свой счет третью победу подряд
«Сибирь» дома одержала победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.
В составе хозяев отличились Тейлор Бек, Денис Голубев и Александр Шаров, оформивший дубль.
Авторами заброшенных шайб у «Ак Барса» стали Максим Быков и Кирилл Петров.
Клуб из Новосибирской области, набрав 43 очка в 35 матчах, поднялся на 3-е место в таблице Востока. Казанская команда расположилась на 7-й позиции, имея в активе 32 очка в 32 играх.
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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Голы: Быков — 2 (Семенов, Галимов), 12:42 — 0:1. Петров — 6 (бол., Семенов, Кагарлицкий), 17:29 — 0:2. Бек — 10 (бол., Пьянов, Мерфи), 18:03 — 1:2. Голубев — 3 (Коротков), 38:48 — 2:2. Шаров — 14 (бол., Мерфи, Бек), 44:05 — 3:2. Шаров — 15 (Мерфи, Назаревич), 49:01 — 4:2.
Вратари: Красоткин — Билялов (58:02).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 15 (5+7+3) — 35 (16+9+10).
Судьи: Гашилов, Оленин.
21 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
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