«Ак Барс» на выезде обыграл «Сибирь»

«Ак Барс» выиграл у «Сибири» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Дмитрий Кагарлицкий. Также отличились Николай Коваленко, Стивен Кэмпфер, Джордан Уил и Артем Галимов. У хозяев забивали Вячеслав Литовченко и Антон Шенфельд.

«Ак Барс» набрал 62 очка и занимает третье место на «Востоке». У «Сибири» 52 очка и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)

Голы: Коваленко — 6 (Галимов, Хенкель), 0:19 — 0:1. Литовченко — 4 (бол., Ли, Чайковски), 8:56 — 1:1. Кагарлицкий — 11 (Линдхольм), 30:20 — 1:2. Кэмпфер — 11 (Хенкель), 32:27 — 1:3. Шенфельд — 3 (бол., Шаров, Пьянов), 36:39 — 2:3. Уил — 11 (Тарасов), 42:58 — 2:4. Кагарлицкий — 12 (бол., Уил), 46:12 — 2:5. Галимов — 7 (Коваленко), 56:07 — 2:6.

Вратари: Сятери — Билялов.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 24 (9+12+3) — 35 (15+10+10).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

3 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 4600 зрителей.