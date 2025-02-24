«Сибирь» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» в гостях переиграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Адмирал» набрал 62 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» идет 8-й на «Востоке» с 59 очками.