Видеотрансляция игры КХЛ «Сибирь» — «Адмирал» в Кинопоиске начнется в 13.20 мск

3 января «Сибирь» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ примет «Адмирал» из Владивостока. Игра в Новосибирске начнется в 13.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Сибирь» — «Адмирал» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 13.20 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события встречи «Сибирь» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Сибирь» под руководством исполняющего обязанного главного тренера Сергея Кривокрасова занимает восьмое место с 48 баллами в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» Леонида Тамбиева находится на 12-й строчке с 37 очками на Востоке.

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