«Адмирал» нанес «Сибири» пятое поражение подряд

«Адмирал» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей по два гола забили Джек Родуолд и Аркадий Шестаков. У хозяев 2 (1+1) очка набрал Тревор Мерфи.

«Адмирал» набрал 62 очка и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд и с 59 очками — на 8-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Голы: Мерфи — 13 (Аланов, Широков), 12:45 — 1:0. Родуолд — 14 (Ручкин, Муранов), 24:09 — 1:1. Шестаков — 9 (Старков, Шулак), 25:22 — 1:2. Шестаков — 10 (Петухов, Гутик), 34:41 — 1:3. Петьков — 4 (Степанов, Завгородний), 45:24 — 1:4. Родуолд — 15 (Принс, Муранов), 51:07 — 1:5. Гоголев — 6 (Мерфи), 56:57 — 2:5.

Вратари: Костин — Мишуров.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (10+6+11) — 48 (15+20+13).

Судьи: Васильев, Гашилов.

24 февраля. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11 204 зрителя