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Сегодня, 17:47

Три очка Мерфи принесли «Сибири» победу над «Адмиралом»

Алина Савинова
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«Сибирь» на своем льду обыграла «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев голами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мерфи и Тэйлор Бек. На счету Мерфи также две результативные передачи, у Андреоффа — один голевой пас. За гостей шайбы забросили Даниил Гутик и Егор Петухов.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, но сохраняет шестую позицию на «Востоке». В активе команды 42 очка в 40 матчах. «Сибирь» набрала 31 очко за 35 игр и остается на 10-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Голы: Кара — 10 (Коротков, Рассказов), 22:08 — 1:0. Гутик — 13 (бол., Солянников), 29:21 — 1:1. Петухов — 16 (Сошников), 41:01 — 1:2. Андреофф — 11 (бол., Бутузов, Мерфи), 46:54 — 2:2. Мерфи — 8 (Андреофф), 49:56 — 3:2. Бек — 8 (Морозов, Мерфи), 52:55 — 4:2.

Вратари: Костин — Коновалов.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 31 (10+11+10) — 35 (8+9+18).

Судьи: Морозов, Прокуратов.

23 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10141 зритель

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
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