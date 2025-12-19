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«Сибирь» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сибирь» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram

«Сибирь» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 19 декабря. Игра пройдет на «Сибирь Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 15.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Сибирь» — «Адмирал» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Адмирал

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Новосибирске трансляцию также будет вести телеканал «ОТС».

Обе команды набрали по 28 очков в регулярном чемпионате КХЛ, «Адмирал» провел 33 матча, «Сибирь» — 35. По ходу сезона-2025/26 соперники встречались дважды, выиграв друг у друга по одному разу.

Матч «Сибирь» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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