«Сибирь» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сибирь» и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Сибирь» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 19 декабря. Игра пройдет на «Сибирь Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 15.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Сибирь» — «Адмирал» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

19 декабря, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск) Сибирь Адмирал

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Новосибирске трансляцию также будет вести телеканал «ОТС».

Обе команды набрали по 28 очков в регулярном чемпионате КХЛ, «Адмирал» провел 33 матча, «Сибирь» — 35. По ходу сезона-2025/26 соперники встречались дважды, выиграв друг у друга по одному разу.

Матч «Сибирь» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс