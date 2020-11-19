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Швырев — о поражении от «Амура»: «Просто не везет»

15:49
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Нападающий «Металлурга» Игорь Швырев прокомментировал поражение в овертайме от «Амура» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не реализовываем свои моменты, в первом периоде сравняли счёт. Второй период был наш, третий — был наш. Просто не везёт. У нас хороший коллектив, мы будем биться, не опустим руки. Мы вместе от начала матча и до его конца. Думаю, настанет время, когда мы выиграем десять матчей подряд», — цитирует форварда пресс-служба лиги.

После данной победы хабаровчане вышли на девятое место на «Востоке» (24 очка). Магнитогорцы же занимают пятое место (35 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/19/476066.html

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