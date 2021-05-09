Шведский защитник Мартинссон подписал контракт с «Барысом»

Как сообщал «СЭ», новичком «Барыса» стал защитник Эрик Мартинссон. Шведский игрок обороны подписал однолетний односторонний контракт, информирует пресс-служба клуба.

28-летний игрок почти всю свою карьеру провёл на родине, дважды становился чемпионом страны. В прошедшем сезоне Эрик выступал за команду «ХВ-71» из шведской элитной серии. За 56 матчей Мартинссон заработал 37 (5+32) баллов, став лучшим бомбардиром своей команды и лучшим ассистентом лиги среди защитников.