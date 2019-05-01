"Сочи" заключил однолетнее соглашение со шведским защитником Симоном Бертильссоном, информирует клубная пресс-служба.

28-летний хоккеист всю карьеру провел в шведской команде "Брюнес". В 2012 году Бертильссон стал чемпионом Швеции. Также несколько раз защитник получал приглашения в сборную страны, а в феврале 2018-го принял участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

В сезоне-2018/19 Бертильссон отыграл 52 матча в регулярном чемпионате шведской лиги и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности "+1". Всего в SHL игрок обороны провел 368 игр в регулярках (66 очков, 12+54) и 49 в плей-офф (10 баллов, 4+6).