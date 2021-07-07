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Шведский тренер вратарей вошел в тренерский штаб «Спартака»

16:45
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Шведский тренер вратарей Нильс-Эрик Ланден присоединился к тренерскому штабу «Спартака», информирует официальный сайт клуба.

До перехода в стан красно-белых 55-летний специалист работал с юниорскими и молодежными сборными Швеции. Последние три сезона Ланден был тренером-консультантом в Федерации хоккея Швеции.

Именно под руководством Ландена шведский новичок «Спартака» Оскар Данск был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира в 2014 году.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/nils-erik-landen-novyy-trener-vratarey-spartaka/

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