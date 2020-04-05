КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Шведский тренер прокомментировал возможное назначение в рижское «Динамо»

17:05
Ханс Волльсон. Фото instagram.com
Ханс Волльсон. Фото instagram.com
Теги:

Шведский тренер Ханс Волльсон прокомментировал информацию о возможном назначении в следующем сезоне в рижское «Динамо».

— Cегодня появилась информация, что вы можете возглавить рижское «Динамо» в следующем сезоне.

— Мне действительно поступают разные предложения из европейских клубов, но я пока не готов назвать их.

— КХЛ для вас привлекательная лига?

— Для меня это лига номер один, не считая НХЛ. В КХЛ очень много сильных игроков, и матчей, которые интересно смотреть.

— Как сейчас в Швеции обстоят дела с коронавирусом?

— У всего мира сейчас сложная ситуация. Мы все стараемся сидеть дома и следовать инструкциям нашего правительства.

Ранее Волльсон работал главным тренером шведского «Шеллефтео» и швейцарского «Цюриха». (Алена Гребенькова)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир