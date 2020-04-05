Шведский тренер прокомментировал возможное назначение в рижское «Динамо»

Шведский тренер Ханс Волльсон прокомментировал информацию о возможном назначении в следующем сезоне в рижское «Динамо».

— Cегодня появилась информация, что вы можете возглавить рижское «Динамо» в следующем сезоне.

— Мне действительно поступают разные предложения из европейских клубов, но я пока не готов назвать их.

— КХЛ для вас привлекательная лига?

— Для меня это лига номер один, не считая НХЛ. В КХЛ очень много сильных игроков, и матчей, которые интересно смотреть.

— Как сейчас в Швеции обстоят дела с коронавирусом?

— У всего мира сейчас сложная ситуация. Мы все стараемся сидеть дома и следовать инструкциям нашего правительства.

Ранее Волльсон работал главным тренером шведского «Шеллефтео» и швейцарского «Цюриха». (Алена Гребенькова)