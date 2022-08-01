Шведский новичок «Динамо»: «Хотел разорвать контракт, но у меня нет столько денег»
Новичок «Динамо» нападающий Якоб Лилья рассказал о том, что хотел разорвать контракт с «Барысом» по ходу прошлого сезона.
«Я ясно дал понять, что хотел разорвать контракт. Был шанс, что это сработает. Я разговаривал с клубом в Швейцарии, который пытался выкупить меня. Также среди вариантов были шведские «Мальме» и «Линчепинг», которые пытались решить эту проблему.
Сколько денег ушло бы на то, чтобы выкупить меня? Лично я не могу позволить себе выкупить контракт. У меня нет такой финансовой возможности. Это больше денег, чем у меня есть», — цитирует Лилью Expressen.
В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Барыс». Он провел за команду 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 5 встречах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -