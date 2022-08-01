Шведский новичок «Динамо»: «Хотел разорвать контракт, но у меня нет столько денег»

Новичок «Динамо» нападающий Якоб Лилья рассказал о том, что хотел разорвать контракт с «Барысом» по ходу прошлого сезона.

«Я ясно дал понять, что хотел разорвать контракт. Был шанс, что это сработает. Я разговаривал с клубом в Швейцарии, который пытался выкупить меня. Также среди вариантов были шведские «Мальме» и «Линчепинг», которые пытались решить эту проблему.

Сколько денег ушло бы на то, чтобы выкупить меня? Лично я не могу позволить себе выкупить контракт. У меня нет такой финансовой возможности. Это больше денег, чем у меня есть», — цитирует Лилью Expressen.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Барыс». Он провел за команду 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 5 встречах.