Шведский нападающий пополнил состав «Сибири»

28-летний нападающий Антон Ведин пополнил состав хоккейного клуба «Сибирь», сообщает сайт команды. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на год.

??В «Сибири» нападающий сборной Швеции — Антон Ведин!



Добро пожаловать ?https://t.co/NW5hDQ5yJb pic.twitter.com/qDyD7sLPjl — Hockey Club Sibir (@hcsibir) May 2, 2021

В этом сезоне нападающий набрал 30 (16+14) очков при полезности «-13» в 39 матчах чемпионата Швеции за «ХВ-71».

В сезоне-2019/20 Ведин провел четыре матча за «Чикаго». В АХЛ, выступая за «Рокфорд», он записал на свой счет 17 (7+10) баллов в 31 игре.