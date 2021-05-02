Шведский нападающий пополнил состав «Сибири»
16:54
28-летний нападающий Антон Ведин пополнил состав хоккейного клуба «Сибирь», сообщает сайт команды. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на год.
В этом сезоне нападающий набрал 30 (16+14) очков при полезности «-13» в 39 матчах чемпионата Швеции за «ХВ-71».
В сезоне-2019/20 Ведин провел четыре матча за «Чикаго». В АХЛ, выступая за «Рокфорд», он записал на свой счет 17 (7+10) баллов в 31 игре.
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