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Шведский нападающий пополнил состав «Сибири»

16:54
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28-летний нападающий Антон Ведин пополнил состав хоккейного клуба «Сибирь», сообщает сайт команды. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на год.

В этом сезоне нападающий набрал 30 (16+14) очков при полезности «-13» в 39 матчах чемпионата Швеции за «ХВ-71».

В сезоне-2019/20 Ведин провел четыре матча за «Чикаго». В АХЛ, выступая за «Рокфорд», он записал на свой счет 17 (7+10) баллов в 31 игре.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5704

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