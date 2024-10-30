Шведский голкипер «Барыса» Маттсон в ближайшее время покинет клуб

Как стало известно «СЭ», шведский вратарь Юхан Маттсон в ближайшее время покинет «Барыс».

32-летний голкипер перебрался в астанинский клуб минувшим летом. В текущем сезоне КХЛ швед провел семь матчей за команду и отразил 87,8% бросков.

Ранее в карьере Маттсон выступал за «Юргорден», «Бьоркловен», «Тимре», «Фрелунду», рижское «Динамо», «Автомобилист» и СКА.