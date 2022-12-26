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Сегодня, 12:10

Шведская хоккеистка — об игре в России: «Нас заставляли пить водку с директорами клуба. Отказ считался грубостью»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Торнадо» Ким Мартин Хассон рассказала, что во время выступлений в России ее заставляли пить водку после побед в матчах.

«Жить в России было необычно. Это был хороший год с хоккейной точки зрения, но во многих смыслах это был целый новый мир. Нас заставляли пить водку с директором клуба каждый раз, когда мы побеждали. Алкоголя было много, и отказываться от него считалось грубостью. Иногда я пила, иногда просто притворялась и потихоньку выливала», — приводит слова Хассон Expressen.se.

Хоккеистка выступала за подмосковный клуб в сезоне-2011/12.

Она является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в составе сборной Швеции. Хассон стала первым голкипером среди женщин, принявшим участие в четырех Олимпийских играх, и считается лучшим вратарем в истории женского хоккея своей страны.

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