Шурин Евгения Кузнецова: «Его переход в СКА стал сюрпризом для семьи»
Нападающий «Ак Барса» Данил Зиновьев в интервью «СЭ» поделился мнением о первом матче за казанцев и переходе Евгения Кузнецова в СКА. 23-летний Зиновьев — брат супруги Кузнецова.
— Провели первый матч за «Ак Барс» (против олимпийской сборной России — 2:4) — волновались?
— Нет, волнения не было, я уже проходил сборы с клубами КХЛ, играл в регулярном чемпионате.
— Огорчились, что не удалось победить сегодня?
— Расстроился, но это лишь предсезонные игры. Тем сильнее будем в сезоне.
— Вы успели поработать с Анваром Рафаиловичем (Гатиятулиным) в системе «Трактора». За это время он в чем-то поменялся?
— Сложно сказать, я мало работал под его руководством в Челябинске. Я один матч сыграл в главной команде, как раз при нем. Помню, когда Анвар Рафаилович был тренером 2000 года рождения, то меня привлекали к матчам за их команду.
— Успели пообщаться с Евгением Кузнецовым?
— Мы прилетели только ночью перед игрой. Они ждут меня, поговорим.
— Как отреагировали на новость о его переходе в СКА?
— Для семьи это было сюрпризом. Но мы понимаем его желание и только поддерживаем.
— Не опасаетесь, что в Челябинске его возненавидят?
— Думаю, все скоро забудут об этом, — сказал Зиновьев «СЭ».
31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.
Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи.
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