Шуми Бабаев: "С обменом Ткачева клубы решили все между собой. "Салават" поступил правильно"

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Владимира Ткачева, прокомментировал "СЭ" обмен прав на хоккеиста из "Салавата" в СКА на Никиту Сошникова. Ранее представитель игрока сообщал в Твиттере, что 23-летний нападающий продолжит карьеру в НХЛ.

– Приоритетом для Владимира остается НХЛ?

– По будущему Владимира у нас есть свой план, которого мы придерживаемся. В переговорах по обмену прав на Ткачева в СКА мы не участвовали. Это клубы решали между собой. Я был в курсе сделки, но вмешиваться не мог.

– Как сам Ткачев относится к возвращению в систему питерского клуба?

– Да хорошо, права теперь будут у СКА. Уфа со своей стороны поступила правильно – получила игрока, который подходит в систему ее главного тренера. (Евгений Белоусов)