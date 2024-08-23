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Сегодня, 19:40

Бабаев: «Никто не рассматривает россиян в «Барысе» как иностранцев»

Михаил Зислис
Обозреватель
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Агент Шуми Бабаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, есть ли в «Барысе» внутренний лимит на иностранных хоккеистов.

— Если я вас спрошу, считается ли казахстанец в России иностранцем, то вы скажете «нет». Ни про Михайлиса, ни про Панюкова такое никто никогда не скажет. То же самое отношение в Казахстане к русским игрокам. Это те же самые люди, которым будет стыдно проигрывать.

Они находятся фактически у себя дома в знакомом для себя окружении. Тем более, все говорят на понятном для всех языке. Это как раз то, что и нужно — они смогут передавать свой опыт и подсказывать какие-то моменты. Вспомните, сколько раньше в «Барысе» было россиян.

Тот же Виктор Антипин родился в Казахстане. Сами знаете, кто у него папа. Смешно будет считать его иностранцем. Он и Бурдасов — обладатели Кубка Гагарина. Тот же Жафяров много очков набирал в КХЛ. Плюс вместе с ними будут эти иностранцы.

Было видно, что ребята в «Барысе» радовались их подписанию. Вроде бы странно, что кто-то со стороны придет навязывать конкуренцию. Но они, наоборот, радовались, что команда станет сильнее и будет бороться за самые высокие места. Менеджмент клуба в этом плане сработал очень сильно и прочувствовал эту ситуацию.

Трудно сказать, стоит ли ждать еще моих игроков в команде. Если кто-то и будет нужен, то, наверное, это один центральный нападающий во второе звено. Не думаю, что им нужен еще один защитник. Там есть три казахстанца очень хорошего уровня, который займут свои места в топ-6 и будут в обойме. Вижу, что это реальность. Думаю, к концу сезона мы еще увидим новые имена, — сказал Бабаев «СЭ».

ХК Барыс
Шуми Бабаев
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