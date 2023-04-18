Шуми Бабаев: «Я должен был отправить Шумакова в «Адмирал», а не в Минск»

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал «СЭ» о нападающем минского «Динамо» Сергее Шумакове.

«Признаю, что я должен был отправить Шумакова в «Адмирал», а не в Минск. А до этого нужно было подписывать его в «Витязь», — сказал Бабаев в эфире «СЭ».

Шумаков по ходу сезона-2022/23 заключил контракт с «Трактором», но вскоре соглашение с 30-летним форвардом было расторгнуто. После этого он оказался в «Динамо», с которым подписал контракт 21 декабря.

В этом сезоне Шумаков провел 29 матчей в КХЛ и набрал 5 (2+3) очков.