Шуми Бабаев: «Вызывает недоумение, что чемпионат КХЛ отменили по чьей-то прихоти»
Хоккейный агент Шуми Бабаев высказал мнение о предложении КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.
Сообщается, что 16 клубов, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту набранных очков. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.
— Я считаю это решение неправильным. Понимаю, что для клубов, которые не попадают в плей-офф, лучше не доигрывать сезон и сэкономить деньги. Но это несправедливо, — цитирует Бабаева «РБ Спорт». - Мое мнение — надо было играть во время олимпийской паузы. Если какой-то клуб отказывается — записывать поражения, зато бы играли те команды, которые хотят. Надо было провести все матчи в полном объеме, чтобы команды подошли к плей-офф более готовыми. Вызывает недоумение, что чемпионат отменили по чьей-то прихоти. Нарушен спортивный принцип. Посмотрите — в Европе команды играют. Если больше двух игроков вызваны в сборную — матчи переносят.
— Журналист Алексей Шевченко говорит, что некоторые игроки недовольны, потому что из-за преждевременной остановки чемпионата лишаются бонусов за голы и очки.
— Это одна из тех причин, по которым команды из нижней части таблицы не захотели доигрывать чемпионат. Многие игроки не успели набрать бонусы и недополучат за это деньги. Кому-то может не хватить одного очка. Это совершенно несправедливо по отношению к хоккеистам. Как определять лучших снайперов и бомбардиров сезона? Кто-то сыграл больше матчей, кто-то — меньше. Получается, надо будет рассчитывать по коэффициентам — набрал человек свои бонусы или нет. Тогда будет хоть какая-то справедливость. Также игроки сейчас тренируются по полной программе, как во время предсезонки. А игр больше не будет, и половина хоккеистов не станет выступать за эту команду в новом сезоне. К чему это? Это решение, может быть, и обдуманное, но не полностью и не со всех сторон. Кто-то продавил, и необязательно топ-команды — в этом заинтересованы и клубы из нижней части таблицы.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -