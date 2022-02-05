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Сегодня, 14:28

Шуми Бабаев: «Вызывает недоумение, что чемпионат КХЛ отменили по чьей-то прихоти»

Шуми Бабаев назвал идею не доигрывать регулярный чемпионат КХЛ неправильной
Роман Шишов
Корреспондент

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказал мнение о предложении КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

Сообщается, что 16 клубов, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту набранных очков. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.

— Я считаю это решение неправильным. Понимаю, что для клубов, которые не попадают в плей-офф, лучше не доигрывать сезон и сэкономить деньги. Но это несправедливо, — цитирует Бабаева «РБ Спорт». - Мое мнение — надо было играть во время олимпийской паузы. Если какой-то клуб отказывается — записывать поражения, зато бы играли те команды, которые хотят. Надо было провести все матчи в полном объеме, чтобы команды подошли к плей-офф более готовыми. Вызывает недоумение, что чемпионат отменили по чьей-то прихоти. Нарушен спортивный принцип. Посмотрите — в Европе команды играют. Если больше двух игроков вызваны в сборную — матчи переносят.

— Журналист Алексей Шевченко говорит, что некоторые игроки недовольны, потому что из-за преждевременной остановки чемпионата лишаются бонусов за голы и очки.

— Это одна из тех причин, по которым команды из нижней части таблицы не захотели доигрывать чемпионат. Многие игроки не успели набрать бонусы и недополучат за это деньги. Кому-то может не хватить одного очка. Это совершенно несправедливо по отношению к хоккеистам. Как определять лучших снайперов и бомбардиров сезона? Кто-то сыграл больше матчей, кто-то — меньше. Получается, надо будет рассчитывать по коэффициентам — набрал человек свои бонусы или нет. Тогда будет хоть какая-то справедливость. Также игроки сейчас тренируются по полной программе, как во время предсезонки. А игр больше не будет, и половина хоккеистов не станет выступать за эту команду в новом сезоне. К чему это? Это решение, может быть, и обдуманное, но не полностью и не со всех сторон. Кто-то продавил, и необязательно топ-команды — в этом заинтересованы и клубы из нижней части таблицы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shumi-babaev-vy-zy-vaet-nedoumenie-chto-chempionat-khl-otmenili-po-ch-ej-to-prihoti-narushen-sportivny-j-printsip/
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7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
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