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Сегодня, 19:10

Бабаев — о Шашкове: «Есть полное понимание, что Никита «Сибири» не нужен»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Агент нападающего Никиты Шашкова Шуми Бабаев в интервью «СЭ» рассказал, стоит ли ждать возвращения его клиента в «Сибирь».

— Мы не встречались с руководством «Сибири» в Омске. У нас есть полное понимание, что Шашков клубу не нужен. Продолжаем искать ему новую команду. Изначально было понятно, что этим летом в Новосибирске будут изменения.

Никита хотел выйти на другой уровень. Мы видели, что клуб дал некоторым игрокам намного больше денег. Почему Шашкову не предложили столько же? Значит дело в отношении и изначально на него не сильно рассчитывали. Предложение было сделано такое, что изначально было понятно, что мы откажемся от него. Здесь ничего такого нет.

Мы понимали, что есть команды, готовые выкупить его. Но ситуация на рынке была непонятной, и эти команды одна за другой начали давать заднюю. Ничего страшного, время еще есть. Такие игроки, как Шашков, на полу не валяются.

— После травмы вашего клиента Дмитрия Овчинникова у «Сибири» был запрос на центра?

— Думаю, у «Сибири» сейчас тяжело с финансами. Они сейчас уже внутри своего пространства. Скорее всего, они уже закрыли комплектование.

ХК Сибирь
Шуми Бабаев
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