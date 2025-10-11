Бабаев — о Ткачеве: «Он держит свой высокий уровень»
Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» прокомментировал игру своего клиента Владимира Ткачева в составе «Металлурга».
— Я точно вижу, что Владимиру комфортно. Он получает удовольствие от хоккея, это самое главное. Но и в Омске он тоже получал удовольствие и приносил пользу команде. Он держит свой высокий уровень. Доверие тренера есть, думаю, он будет его оправдывать, — сказал Бабаев «СЭ».
30-летний нападающий в текущем сезоне провел 14 игр и набрал 15 очков.
Положение команд
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Хоккей
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|И
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|23
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|Нефтехимик
|22
|12
|10
|27
|3
|Барыс
|21
|12
|9
|25
|4
|Ак Барс
|23
|11
|12
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|7
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|8
|Салават Юлаев
|22
|10
|12
|21
|9
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|10
|Сибирь
|23
|8
|15
|19
|11
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|21
|16
|5
|32
|2
|Локомотив
|21
|15
|6
|30
|3
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|4
|Спартак
|22
|12
|10
|28
|5
|Шанхай Дрэгонс
|20
|13
|7
|28
|6
|Северсталь
|22
|12
|10
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|20
|10
|10
|21
|10
|Сочи
|21
|7
|14
|14
|11
|Лада
|22
|4
|18
|13
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5.11
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7.11
8.11
|3.11
|17:00
|Металлург Мг – ЦСКА
|- : -
|3.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Северсталь
|- : -
|3.11
|19:30
|Сочи – Нефтехимик
|- : -
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