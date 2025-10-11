Бабаев — о Ткачеве: «Он держит свой высокий уровень»

Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» прокомментировал игру своего клиента Владимира Ткачева в составе «Металлурга».

— Я точно вижу, что Владимиру комфортно. Он получает удовольствие от хоккея, это самое главное. Но и в Омске он тоже получал удовольствие и приносил пользу команде. Он держит свой высокий уровень. Доверие тренера есть, думаю, он будет его оправдывать, — сказал Бабаев «СЭ».

30-летний нападающий в текущем сезоне провел 14 игр и набрал 15 очков.