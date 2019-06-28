Шуми Бабаев: "Никаких переговоров с "Трактором" у Тренина не было"

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Якова Тренина как в НХЛ, так и в КХЛ, опроверг информацию о возможном возвращение хоккеиста из системы "Нэшвилла" в "Трактор"​.

– Меня и самого Якова удивило вчерашнее интервью руководителя "Трактора" Бориса Видгофа о том, что мы якобы пытаемся вернуться в КХЛ и конкретно в челябинский клуб, – заявил Бабаев. – Ни со мной, ни с Трениным никто на связь не выходил. Мы сами тем более этого не собирались делать.

На данный момент у Якова отличные позиции в системе "Нэшвилла", где он провел хороший сезон. На него посмотрели другими глазами. Парень заставил обратить внимание на свои сильные стороны и серьезно вырос как игрок. У Тренина есть все шансы дебютировать в НХЛ в предстоящем сезоне, поэтому все наши мысли сконцентрированы на выступлении в Северной Америке.

Я с уважением отношусь к Борису Ефимовичу Видгофу, руководителю челябинского клуба, желаю ему успешной работы на новом-старом месте. Плохо, когда некомпетентные сотрудники доносят до руководства недостоверную информацию, подставляя тем самым своего босса. Еще раз повторюсь, что нарушать условия контракта с "Нэшвиллом" мы не собираемся. (Михаил Зислис)