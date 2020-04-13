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Шуми Бабаев: «Есть большая вероятность, что Скабелка будет в «Локомотиве»

16:23
Андрей Скабелка. Фото ХК «Барыс».
Андрей Скабелка. Фото ХК «Барыс».
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Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о будущем своем клиента.

— Есть ли перспективы, если Скабелка подпишет контракт с «Локомотивом»?

— Раньше Андрей в тот момент не был готов к переходу в «Локомотив». Сейчас и он, и президент клуба Юрий Яковлев готовы к этому. Думаю, что они найдут общий язык, и никаких проблем с коммуникацией у них не будет. По сути, Андрей мог бы остаться в «Барысе». Он уже сделал команду, которая могла бы претендовать на Кубок Гагарина. Но так вышло, что его больше там не будет. Все понимают, что Скабелка переходит в другую команду, и есть большая вероятность того, что это будет «Локомотив». (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

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