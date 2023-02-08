Агент Шалунова: «Хотелось бы видеть его в тройке лучших снайперов сезона КХЛ»
Шуми Бабаев, агент форварда «Локомотива» Максима Шалунова, прокомментировал новое достижение хоккеиста.
Шалунов забросил 25-ю шайбу в матче с «Амуром» (2:1 ОТ) и победил рекорд ярославского клуба по голам за один регулярный сезон.
«Думаю, это достижение не только Максима, но и клуба. Для него это особенно важно потому, что прошлый год не сложился из-за травм. Получился скомканный сезон, не совсем удачным. Сейчас он пытается вернуться на свой уровень. Надеюсь, что на 25 голах Максим не остановится, хотелось бы видеть его в тройке лучших снайперов. У него еще есть время, чтобы пополнить свой багаж», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.
Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Йозефу Вашичеку (24 шайбы в сезоне-2010/2011).
В текущем сезоне КХЛ 30-летний Шалунов набрал 36 (25+11) очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|3
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|4
|Торпедо
|60
|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Динамо Мн
|61
|25
|36
|63
|8
|Северсталь
|60
|25
|35
|62
|9
|Спартак
|60
|25
|35
|58
|10
|Куньлунь
|61
|21
|40
|47
|11
|Сочи
|59
|7
|52
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Нефтехимик
|61
|28
|33
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -