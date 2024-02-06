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Сегодня, 16:50

Шумаков заявил, что отказался от игры в АХЛ после перелома пальца

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Нападающий «Лады» Сергей Шумаков рассказал о том, почему ему не удалось закрепиться в составе «Вашингтона» и как его отправили в АХЛ.

«Я приехал в лагерь позже из-за проблем с визой, — приводит Metaratings.ru слова Шумакова. — Меня отправили играть в АХЛ, чтобы понять, что такое хоккей, потому что я сыграл всего один матч на предсезонке. Тогда площадки еще были огромные, как аэродромы. В итоге в своей пятой игре я сломал палец, долго восстанавливался. За это время на мое место подписали игроков, так что оставаться не было смысла».

В сентябре 2018 года «Вашингтон» заключил с Шумаковым двусторонний контракт на один год. Зарплата хоккеиста составила 925 тысяч долларов. В НХЛ российский нападающий не сыграл ни одного матча, а в сезоне-2018/19 выступал в АХЛ за «Херши» и «Спрингфилд».

Источник: metaratings.ru
Сергей Шумаков
ХК Вашингтон Кэпиталз
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