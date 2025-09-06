Сергей Шумаков: «Не найду вариант в КХЛ — буду искать в Европе»

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Сергей Шумаков рассказал «СЭ» о том, на каких условиях он готов подписать контракт с новой командой.

— Раньше вы всегда играли в ведущих тройках. Если клуб КХЛ вам предложит начать сезон в роли форварда четвертого звена, согласитесь?

- Да, мне нужно возвращаться, поэтому я был бы согласен на абсолютно любые условия. Сейчас нахожусь не в той ситуации, чтобы отказываться от предложений или диктовать свои условия.

— Мастеровитые хоккеисты часто отказываются от игры в нижних звеньях.

— Тренер не будет вредить сам себе. Если на тренировках и матчах я докажу, что способен играть в первых сочетаниях, то мне дадут время в верхних звеньях. Если поставят в четвертую тройку, то не расстроюсь, а буду доказывать.

— В прошлом году вы рассказывали, что были готовы уехать играть в Европу.

— Если в этом году не найду никакой вариант в КХЛ, то тоже буду смотреть в этом направлении. Заканчивать не планирую.

— Если же у вас все-таки не получится подписать контракт с клубом КХЛ, чтобы вы выбрали: играть в КХЛ 3х3 или в Европе?

— Однозначно бы уехал играть в Европу. 3х3 — это уже последний вариант.

— Вы целый сезон отыграли в КХЛ 3х3. Спасло ли вас это от того, чтобы не потерять физическую форму?

— Конечно, я весь год тренировался и принимал участие в играх. Сезон стартовал осенью, а закончился чуть ли не к середине лета.

33-летний Шумаков пропустил сезон-2024/25. В сезоне-2023/24 он выступал за «Ладу», в составе которой набрал 27 (15+12) очков в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ.