Шумаков забросил десятую шайбу в плей-офф КХЛ. Лучший снайпер на данный момент

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков забросил десятую шайбу в плей-офф в пятом матче финала Восточной конференции против "Салавата Юлаева" и вышел на первое место среди лучших бомбардиров турнира, информирует официальный Твиттер омичей.

"Авангард" ведет в серии со счетом 3-1.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей