Шумаков забросил десятую шайбу в плей-офф КХЛ. Лучший снайпер на данный момент

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков забросил десятую шайбу в плей-офф в пятом матче финала Восточной конференции против "Салавата Юлаева" и вышел на первое место среди лучших бомбардиров турнира, информирует официальный Твиттер омичей.
"Авангард" ведет в серии со счетом 3-1.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Омский 69-й отвечает! #КубокГагарина pic.twitter.com/KmjFoyxDCs– КХЛ (@khl) 6 апреля 2019 г.
А, если говорить про плей-офф, то есть ДЕСЯТАЯ. Сергей - лучший снайпер плей-офф! #АВГСЮЛ #БородаМечты– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 6 апреля 2019 г.
Опрос
Кто сыграет в финале Кубка Гагарина-2019?
Загрузка...