Игрок «Автомобилиста» Сергей Шумаков взял под опеку орла-могильника из московского зоопарка, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Теперь он будет перечислять часть зарплаты на содержание птицы. К слову, у Шумакова давно была идея взять под патронаж животное из зоопарка и в итоге после некоторых раздумий выбор пал на хищную птицу. По словам самого Шумакова, именно с орлом он ассоциирует свою игру — резкое нападение и без шансов для соперника.

Табличка с фамилией хоккеиста уже появилась на вольере с орлом.