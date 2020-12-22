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Шумаков взял под опеку орла-могильника из московского зоопарка

Сергей Шумаков. Фото ХК «Авангард».
Сергей Шумаков. Фото ХК «Авангард».
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Игрок «Автомобилиста» Сергей Шумаков взял под опеку орла-могильника из московского зоопарка, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Теперь он будет перечислять часть зарплаты на содержание птицы. К слову, у Шумакова давно была идея взять под патронаж животное из зоопарка и в итоге после некоторых раздумий выбор пал на хищную птицу. По словам самого Шумакова, именно с орлом он ассоциирует свою игру — резкое нападение и без шансов для соперника.

Табличка с фамилией хоккеиста уже появилась на вольере с орлом.

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