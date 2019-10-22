Шумаков, Широков и Фрэнсон готовятся к матчу с «Салаватом Юлаевым»
12:31
Игроки «Авангарда» нападающие Сергей Широков и Сергей Шумаков, защитник Коди Фрэнсон готовятся к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба омичей. Встреча пройдет 22 октября, начало — в 17.00 (мск).
Хоккеисты «Авангарда» провели раскатку в основном составе перед выездным матчем.
Фрэнсон и Широков из-за повреждений не играли с сентября, Шумаков пропустил два последних матча «Авангарда».
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