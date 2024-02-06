Шумаков рассказал о своих взаимоотношениях с партнерами по команде

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков рассказал о своих взаимоотношениях с партнерами по команде.

«Стараюсь общаться со всеми на равных. Все в одной команде — возраст в этом плане не имеет значения», — приводит слова Шумакова Metaratings.ru.

Шумаков сыграл в Континентальной хоккейной лиге более 580 матчей и набрал в них более 300 очков. Он является обладателем бронзовой медали чемпионата КХЛ в составе «Сибири» и серебряным призером чемпионата КХЛ в составе «Авангарда».