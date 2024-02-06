Шумаков рассказал о самых тяжелых предсезонных сборах в своей карьере

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков рассказал о самых тяжелых предсезонных сборах в своей карьере.

«У кого самая жесткая предсезонка? В «Ладе» тоже нелегко, конечно, но в «Сибири» была вообще жесть. Было все, что только можно было собрать в одной предсезонке: городки, тест Купера, фартлек, кроссы на биатлонной трассе. Вообще все! Мне кажется, я никогда в жизни столько не бегал», — приводит слова Шумакова Metaratings.ru.

Шумаков выступал за «Сибирь» с 2011-го по 2017 год. В составе новосибирского клуба он провел более 230 матчей и набрал в них более 100 очков. За «Ладу» нападающий выступает с 2023 года.