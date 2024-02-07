Форвард «Лады» Шумаков: «Хочется, чтобы в КХЛ были одинаковые коробки»

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков ответил на вопрос о том, что он хотел бы изменить в КХЛ.

«Я, если честно, даже не лезу в это. Приходится адаптироваться ко всему, что придумывают в лиге. Хочется, чтобы коробки везде одинаковые были, в некоторых клубах даже зон разминки нет... В Уфе, например. Непонятно, где можно мячик попинать», — цитирует Шумакова Metaratings.ru.

Шумаков выступает за «Ладу» с 2023 года. В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 31-летний форвард провел 45 матчей, в которых набрал 23 (13+10) очка.

Ранее хоккеист играл в таких командах, как минское «Динамо», «Трактор», «Автомобилист», «Авангард», ЦСКА и других.