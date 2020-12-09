Шумаков перешел из «Авангарда» в «Автомобилист»
11:26
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Сергей Шумаков перешел в «Автомобилист» из «Авангарда».
28-летний хоккеист присоединился к «Автомобилисту» в обмен на денежную компенсацию. Соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2022 года.
В сезоне-2020/21 Шумаков провел 28 матчей и набрал 13 (8+5) очков.
??Состав «Автомобилиста» пополнил Сергей Шумаков— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) December 9, 2020
• В «Автомобилист» из «Авангарда» в обмен на денежную компенсацию перешел нападающий Сергей Шумаков. Контракт до 30 апреля 2022 года. https://t.co/S4ORRoQp4F pic.twitter.com/hckjItGw2T
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