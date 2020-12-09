КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Шумаков перешел из «Авангарда» в «Автомобилист»

11:26
Сергей Шумаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Шумаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Сергей Шумаков перешел в «Автомобилист» из «Авангарда».

28-летний хоккеист присоединился к «Автомобилисту» в обмен на денежную компенсацию. Соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2020/21 Шумаков провел 28 матчей и набрал 13 (8+5) очков.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир