Шумаков перешел из «Авангарда» в «Автомобилист»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Сергей Шумаков перешел в «Автомобилист» из «Авангарда».

28-летний хоккеист присоединился к «Автомобилисту» в обмен на денежную компенсацию. Соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2020/21 Шумаков провел 28 матчей и набрал 13 (8+5) очков.