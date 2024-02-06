Шумаков назвал «Локомотив» самым сложным соперником в КХЛ

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков рассказал, какую команду считает самым сложным соперником в КХЛ.

«У меня нет принципиальных соперников. Думаю, что на каждую команду я настраиваюсь одинаково», — приводит Metaratings.ru. — С кем сложнее всего играть в хоккейном смысле? «Локомотив», наверное. Я думаю, каждый согласится, что в Ярославле хорошая команда со своей оборонительной тактикой. С ними всегда тяжело играть".

«Локомотив» (82 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, ярославская команда уже обеспечила себе путевку в плей-офф.