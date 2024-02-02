Шугаев пропустит остаток сезона КХЛ

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал, что вратарь команды Дмитрий Шугаев пропустит оставшуюся часть сезона КХЛ.

«Думаю, что Шостак вернется к концу регулярки, а Шугаев в этом сезоне, видимо, не сыграет. Какие травмы? Да все ноги, как обычно это бывает у вратарей», — приводит слова Канакова ТАСС.

25-летний Шугаев получил травму 5 января в матче с «Витязем» (4:3). Также у «Северстали» в списке травмированных находится вратарь Константин Шостак.