Шугаев пропустит остаток сезона КХЛ
Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал, что вратарь команды Дмитрий Шугаев пропустит оставшуюся часть сезона КХЛ.
«Думаю, что Шостак вернется к концу регулярки, а Шугаев в этом сезоне, видимо, не сыграет. Какие травмы? Да все ноги, как обычно это бывает у вратарей», — приводит слова Канакова ТАСС.
25-летний Шугаев получил травму 5 января в матче с «Витязем» (4:3). Также у «Северстали» в списке травмированных находится вратарь Константин Шостак.
Источник: https://tass.ru/sport/19883311
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