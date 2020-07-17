«Штука эта не приятная... Всем здоровья». Зубарев заразился вирусной пневмонией

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев в Instagram сообщил, что заразился вирусной пневмонией.

«Все мы слышали о каком то там вирусе, все из далека, пока это не касается тебя и твоих близких... Вроде себя оберегали, спиртом обрабатывали, антисептиком, перчатками, масками, респираторами, противогазами пользовались (да, да и такое было). Боишься, переживаешь, как бы самому не заболеть, как бы заразу домой не принести, закрыты были в четырех стенах...

Подготовка к сезону на этом фоне конечно же срывалась, ну а что делать, здоровье важнее... И вот наконец то можешь приехать в расположение команды, ура, тренироваться с ребятами. Соскучился по хоккею, по общению, по коллективу. Начинаешь проходить тесты, готовишься к тяжелой предсезонке, чтобы в скором времени играть против соперника, но... тебе говорят, подожди, подожди, не спеши, вот тебе первый соперник, ты сначала с ним справься, а потом можешь делать все что хочешь, ну как же его зовут... вирусная пневмония...

Делаем выводы, берегите себя, доверяйте только людям с кем вы живете в одних стенах, в ком вы уверены, как, где и с кем они виделись, использовали ли средства защиты. Повремените пока с друзьями, родственниками, потом они вам скажут спасибо. Штука эта не приятная... Всем здоровья", — написал Зубарев.