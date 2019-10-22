Штраф форварда ЦСКА Толчинского за симуляцию отменен

В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей регулярного чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча ЦСКА — «Торпедо» (5:2), связанный с наказанием форварда армейцев Сергея Толчинского.

— На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Сергея Толчинского по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция»).

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