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Штраф форварда ЦСКА Толчинского за симуляцию отменен

13:55
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В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей регулярного чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча ЦСКА — «Торпедо» (5:2), связанный с наказанием форварда армейцев Сергея Толчинского.

— На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Сергея Толчинского по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция»).

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/22/458207.html

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