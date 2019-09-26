Шон Лалонд: «Нахожусь еще в своем сезоне по гольфу, пора заканчивать»

Защитник «Адмирала» Шон Лалонд после второго матча с «Амуром» (2:1), в котором он забросил первую шайбу в КХЛ, поделился впечатлениями от дерби и рассказал о своих удалениях.

- Сегодня удалось не допустить двойного удаления за две минуты до сирены (улыбается). Выброс шайбы? Видимо нахожусь еще в своем сезоне по гольфу, пора заканчивать (смеется).

Да, удалось сегодня впервые забросить. Надо продолжать в том же ключе — играть проще, пасовать, набрасывать на ворота, играть на пятаке, — приводит слова Лалонда официальный сайт «Адмирала».

Что касается дерби, то могу сказать, что команды примерно одинаковы по составу. Выигрывает тот, кто больше придерживается своей тактики, системы игры, и необходимо забивать свои голы в большинстве, тогда будут и победы!

Сегодня мы переиграли соперника в части блокированных бросков, если продолжим играть также, то будем побеждать.

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