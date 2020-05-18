«Шокировал ли уход Величкина? Конечно». Форвард «Магнитки» рассказал о причинах провала команды

Нападающий Евгений Тимкин, перешедший из магнитогорского «Металлурга» в СКА, в интервью «СЭ» назвал причину неудачи его предыдущей команды в прошедшем сезоне.

— Сезон у «Металлурга», мягко говоря, не получился. С чего началась полоса неудач? Многие говорят, что виноват Яндач и его предсезонка.

— Не думаю, что могу ответить на этот вопрос. Все накапливалось, как снежный ком. «Металлург» преследовала череда травм. Никогда не было такого, что практически каждый игрок хотя бы раз, но травмировался на протяжении сезона. Однако и такие ситуации, к сожалению, случаются. У клуба получился неудачный сезон.

— Когда вернулся Илья Петрович (Воробьев), все надеялись, что он сможет переломить ситуацию. Что, на ваш взгляд, у него не получилось?

— Сложно входить по ходу сезона, когда совсем нет времени на разбор полетов. Поэтому и ему и было так сложно.

— Егор Яковлев говорит, что вы до сих пор не разобрались, в чем же дело. Он предположил что у «Металлурга» попросту не получилось стать одной командой.

— В принципе, я всегда хорошо общался со всеми ребятами из «Магнитки» и общаюсь до сих пор. В этом сезоне в коллективе тоже не было никаких конфликтов, но когда началась черная полоса неудач, это сказалось и на внутреннем общении.

— Шокировал ли вас уход Геннадия Величкина?

— Конечно. Мы проделали большой путь с Геннадием Ивановичем, выиграли два кубка. Он — один из самых титулованных генменеджеров в лиге. Когда такие специалисты уходят — на душе чувствуешь разочарование. (Алена Гребенькова)