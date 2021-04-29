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Шлеменко — о победе «Авангарда»: «Жаль, что играли в Балашихе»

13:30
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Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0 в шестом матче, 4-2 в серии).

«Приятно, когда понимаешь, что есть команды, за которые можно болеть и переживать. Есть чем гордиться! Единственное, омрачает чуть-чуть, что весь сезон они играли в Балашихе. Случайно в хоккее выиграть невозможно. Здесь команда стоит на первом месте. Важнее не мастерство отдельных игроков, а сыгранность, чувство партнера.

Однозначно, тренерская работа решила очень многое. От тренера зависел результат. Закончилась эпоха ЦСКА? Не думаю, что можно так сказать. Каждый год все по-разному. Все зависит от игроков, от их желания. Я бы не стал говорить, что эпоха закончена", — сказал Шлеменко «СЭ».

Для «Авангарда» этот Кубок Гагарина стал первым в истории клуба.

(Артем Бухаев)

28&nbsp;апреля. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры