Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0 в шестом матче, 4-2 в серии).

«Приятно, когда понимаешь, что есть команды, за которые можно болеть и переживать. Есть чем гордиться! Единственное, омрачает чуть-чуть, что весь сезон они играли в Балашихе. Случайно в хоккее выиграть невозможно. Здесь команда стоит на первом месте. Важнее не мастерство отдельных игроков, а сыгранность, чувство партнера.

Однозначно, тренерская работа решила очень многое. От тренера зависел результат. Закончилась эпоха ЦСКА? Не думаю, что можно так сказать. Каждый год все по-разному. Все зависит от игроков, от их желания. Я бы не стал говорить, что эпоха закончена", — сказал Шлеменко «СЭ».

Для «Авангарда» этот Кубок Гагарина стал первым в истории клуба.

(Артем Бухаев)