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Сегодня, 15:35

Шкрабел считает, что у «Трактора» будет отличный сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Словенский тренер вратарей «Трактора» Петер Шкрабел рассказал об игре команды под руководством Алексея Заварухина.

«В последних матчах мы забиваем много голов, атмосфера в команде стала позитивной и расслабляющей. Все с радостью приходят в раздевалку. Это заслуга Алексея Заварухина, он отличный тренер, и при этом очень веселый человек. Мне, как и другим ребятам в команде, нравятся его шутки. Изменения в игре подействовали положительно, и, думаю, что у «Трактора» будет отличный сезон. У нас отличная команда с большим потенциалом. Заметно, насколько лучше стали играть в обороне, и многие вещи изменились в лучшую сторону. Для нас важно не только попасть в плей-офф, но и занять место как можно выше в таблице. Команда уже показала свой характер и то, что может обыгрывать любого соперника в лиге. У нас очень хорошая мотивация, и надо продолжать работать — сезон еще длинный», — приводит слова Шкрабела «РБ Спорт».

Он также рассказал, что хочет помочь молодым челябинским вратарям сделать шаг вперед, а «Трактору» — выиграть Кубок.

«Трудно сбалансировать эти две вещи. Моя задача дать шанс многим вратарям системы, но должен играть тот голкипер, который приносит команде победы», — добавил Шкрабел.

«Трактор» занимает пятую строчку в «Восточной конференции», набрав 40 очков в 33 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-traktora-atmosfera-stala-pozitivnoj-u-komandy-budet-otlichny-j-sezon/
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ХК Трактор
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«Салават Юлаев» — «Авангард»: прямая трансляция матча КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 34 22 12 48
2 Авангард 33 22 11 47
3 Лада 34 19 15 44
4 Ак Барс 33 19 14 40
5 Трактор 33 18 15 40
6 Автомобилист 35 18 17 40
7 Сал. Юлаев 33 19 14 39
8 Сибирь 34 15 19 35
9 Нефтехимик 33 14 19 33
10 Амур 33 13 20 32
11 Барыс 34 9 25 25
12 Адмирал 31 8 23 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 34 23 11 49
2 Динамо М 33 22 11 47
3 Локомотив 32 20 12 42
4 Торпедо 33 20 13 42
5 СКА 32 19 13 38
6 ЦСКА 33 18 15 38
7 Динамо Мн 32 15 17 34
8 Северсталь 33 14 19 33
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11 Куньлунь РС 36 11 25 27
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