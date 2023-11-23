Шкрабел считает, что у «Трактора» будет отличный сезон
Словенский тренер вратарей «Трактора» Петер Шкрабел рассказал об игре команды под руководством Алексея Заварухина.
«В последних матчах мы забиваем много голов, атмосфера в команде стала позитивной и расслабляющей. Все с радостью приходят в раздевалку. Это заслуга Алексея Заварухина, он отличный тренер, и при этом очень веселый человек. Мне, как и другим ребятам в команде, нравятся его шутки. Изменения в игре подействовали положительно, и, думаю, что у «Трактора» будет отличный сезон. У нас отличная команда с большим потенциалом. Заметно, насколько лучше стали играть в обороне, и многие вещи изменились в лучшую сторону. Для нас важно не только попасть в плей-офф, но и занять место как можно выше в таблице. Команда уже показала свой характер и то, что может обыгрывать любого соперника в лиге. У нас очень хорошая мотивация, и надо продолжать работать — сезон еще длинный», — приводит слова Шкрабела «РБ Спорт».
Он также рассказал, что хочет помочь молодым челябинским вратарям сделать шаг вперед, а «Трактору» — выиграть Кубок.
«Трудно сбалансировать эти две вещи. Моя задача дать шанс многим вратарям системы, но должен играть тот голкипер, который приносит команде победы», — добавил Шкрабел.
«Трактор» занимает пятую строчку в «Восточной конференции», набрав 40 очков в 33 матчах.
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|14
|19
|33
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
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|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|23.11
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|23.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|23.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|- : -
|23.11
|19:00
|
Локомотив – Лада
|- : -
|23.11
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
|23.11
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|23.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -