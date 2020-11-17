Широков: «Здорово, что «Спартак» забрал четыре очка в двух матчах с «Витязем»

Форвард «Спартака» Сергей Широков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

«Здорово, что мы забрали в двух матчах с «Витязем» четыре очка. Турнирная таблица сейчас очень плотная, очки очень нужны. Вторая победа далась сложнее, особенно непростой был второй период. Спасибо Юлиусу Гудачеку, он держал нас в игре, его заслуга в победе большая. Я извинился перед ним, что он не оформил «сухарь», это моя ошибка была. «Спартак» обязательно набирает очки, когда я отмечаюсь? Не знал об этом. Буду стараться выполнять свою работу по максимуму. Здорово, что получается стабильно набирать очки. Команда играет более стабильно, в хоккей, который требует тренерский штаб. Впереди непростая серия из четырех матчей, нужно готовиться и набираться сил», — приводит слова Широкова официальный сайт КХЛ.