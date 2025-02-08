Широков выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ

Нападающий «Сибири» Сергей Широков стал автором самого эффектного буллита на Матче звезд КХЛ.

38-летний форвард перед исполнением буллита снял голову с маскота «Сибири» снеговика и надел ее на себя.

Победителя конкурса выбрали зрительским голосованием.

Матч звезд КХЛ проходит 8-9 февраля на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.